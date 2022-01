L’incidente in Borgo Castello a San Daniele.

Urtato da un’auto a San Daniele, uomo rimane ferito. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Cerere, nella zona di Borgo Castello.

Per cause ancora da determinare, l’uomo è stato urtato da un’auto che stava sopraggiungendo in quel momento sulla strada.

Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale cittadino, le sue condizioni, fortunatamente non sono gravi.

