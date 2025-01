Previdenza complementare: dalla Regione un contributo di 200 euro per ogni figlio

Confermato il contributo per l’apertura di un previdenza complementare a favore dei figli minori.

“Viene confermato anche per il 2025 il sostegno della Regione a favore delle famiglie, in possesso della Carta famiglia, che decidono di aprire un fondo di previdenza complementare a favore dei figli minori. Per quest’anno si prevede un contributo di 200 euro per ogni figlio minore per il quale si sia effettuato un versamento di almeno 300 euro in un Fondo di previdenza complementare. La misura, che si inserisce nell’ampio pacchetto di aiuti a favore delle famiglie sul quale l’Amministrazione continua a investire ingenti risorse economiche, è finalizzata ad accompagnare e sostenere le fasi di transizione dei progetti di vita familiare con la possibilità di usufruire dei contributi fino alla maggiore età dei figli”.

Lo ha comunicato oggi l’assessore al Lavoro, istruzione, formazione e famiglia, Alessia Rosolen, a margine dell’ultima riunione della Giunta regionale che ha approvato la delibera con la quale si stabilisce – per l’anno 2025 – un contributo pari a 200 euro per ciascun figlio minore al quale sia stato aperto e intestato un fondo di previdenza complementare a sostegno di un versamento di almeno 300 euro per ogni figlio effettuato nell’anno precedente alla presentazione della domanda.

La richiesta di contributo.

La richiesta di contributo può essere effettuata dai possessori della Carta famiglia istituita dalla Regione Fvg con la legge regionale del 2021, Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Il Fondo di previdenza complementare per il quale si presenta domanda di contributo – si precisa nella delibera approvata – deve essere iscritto all’Albo dei fondi gestiti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. La domanda potrà essere presentata a partire dal prossimo 1. marzo e fino al 31 maggio.

Informazioni sono disponibili nel sito internet della Regione www.regione.fvg.it nelle specifiche sezioni.