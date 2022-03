In bicicletta fino a Tokyo, il friulano Tauro Atleta prepara la prossima impresa

La prossima sfida di Tauro Atleta.

Come se non fosse già sufficientemente audace l’impresa compiuta l’anno scorso, in un futuro molto recente, il progetto in cantiere è quello di arrivare nei paesi asiatici, nello specifico, a Tokyo. Manuel Podrecca, latisanese classe 1985, al secolo “Tauro Atleta”, ferroviere di lavoro e ciclista come stile di vita si prepara alla prossima impresa.

Uno stile di vita, quello di Manuel, che l’ha portato a raggiungere vette sempre più alte, obiettivi sempre più difficili, dai quali ne è sempre uscito vincitore. Lo scorso quattro gennaio, infatti, in sella alla sua bici, partì dalla sua Manzano, armato unicamente di una grande tenacia e di un piccolo zainetto, per raggiungere, tredici giorni dopo, la città di Palermo.

Milleseicento chilometri, dieci tappe.

Attraversando tutte le intemperie, Manuel non si è mai perso d’animo.

“Se superi dei limiti nello sport, li raggiungi anche nella vita”, questo è il suo motto che, a quanto pare, lo spinge ad alzare sempre di più l’asticella. Manuel, seguito dai preparatori atletici della clinica “Medicus” di Martignacco, si sta preparando a raggiungere un nuovo record: da Trieste a Tokyo, in sella alla sua amata bicicletta. I tempi necessari per questa nuova impresa dovrebbero essere di novanta giorni, calcolando una media di trecento chilometri al giorno.

“Ho scelto questa destinazione perché i paesi asiatici, in particolare il Giappone, valorizzano molto questo tipo di iniziative, viene dato grande valore umano alle persone in grado di raggiungere obiettivi unicamente grazie alle proprie forze. Io voglio portare la bandiera del Friuli in Giappone. ” Nel mio paese, gli Assessori allo sport non mi hanno mai nemmeno fatto una telefonata per congratularsi. Questo mi ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, ma non mi ha certo fatto desistere dai miei obiettivi”. Stessa cosa vale per gli sponsor.

Manuel sembrerebbe non essere così appetibile proprio per la sua scarsa dedizione al mondo social . ” Come posso monitorare ogni mio singolo spostamento, fotografarmi in continuazione e postare sui social, se sono impegnato a pedalare, che è la cosa che più mi piace fare?” , e così, anche un noto brand di bevande energetiche, ha deciso che il ciclista non sarebbe stato un buon investimento economico. Il motivo principale di queste eroiche imprese è proprio quello di incentivare i giovani a dedicarsi allo sport, una disciplina che permette di vivere al meglio a livello fisico e mentale. Così Manuel,con una determinazione da fare invidia a chiunque, continua per la sua strada.. ovviamente su una due ruote.

