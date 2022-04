Le vincite in Friuli.

Sono due le vincite al 10eLotto centrate in Friuli Venezia Giulia: come riporta Agipronews, la più alta è andata a Corno di Rosazzo, con un 7 Oro da 10 mila euro, seguita da un 6 Doppio Oro dal valore di 6 mila euro indovinato a Cividale del Friuli, sempre in provincia di Udine.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 938 milioni da inizio anno.

