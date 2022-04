Entra in vigore oggi il super sconto sui prezzi del carburante.

Primo giorno di super sconto carburanti per i possessori della tessera in Friuli Venezia Giulia. Sono in molti gli automobilisti he oggi hanno fatto il pieno, approfittando proprio dell’entrata in vigore dello sconto su benzina e diesel, nei vari distributori della Regione

Da oggi infatti per la zona 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato) ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiunge un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 centesimi per la benzina e 20 per il gasolio.

Per la zona 2 (Comuni a contributo base), ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina si aggiungono altri 8 centesimi, raggiungendo così un valore complessivo della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passerà da 9 a 16 centesimi grazie all’ulteriore contributo di 8 centesimi stabilito dall’Esecutivo.

Va ancora meglio per i possessori di auto ibride: è previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi sul prezzo del carburante, portando così ora, con il provvedimento odierno, la riduzione a raggiungere un punta massima di 34 centesimi per la benzina in area 1.

Attualmente, non tenendo conto degli sconti, nei distributori più economici il prezzo della benzina è intorno a 1,75 euro al litro. Simile anche il prezzo del diesel. E sui prezzi proprio la Regione qualche giorno fa, per voce dell’assessore all’Energia e alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, aveva lanciato un’appello alle compagnie petrolifere, grossisti e gestori non faranno la loro parte chiedendo di fare la loro parte per contribuire alla limitazione del ‘turismo del pieno’ oltre confine.

