Bonus libri di scuola, in Fvg l’importo per gli aiuti è aumentato del 102%

Aumenta il bonus libri in Friuli.

Tra poco iniziano le scuole e una delle preoccupazioni delle famiglie è sempre quella: la spesa per libri e materiali scolastici, che pesano molto sul bilancio familiare. Grazie al bonus libri però i genitori possono avere un sostegno economico non da poco. Specie se si pensa che il Miur ha investito ulteriori 30 milioni per il bonus scuola rispetto all’anno scorso e quello riservato alle famiglie del Friuli Venezia Giulia è aumentato del 102%, con un incremento dei fondi da 1.326.652 euro a 2.680.935.

La piattaforma di apprendimento Preply ha condotto una ricerca al fine di paragonare i criteri di ottenimento del bonus scuola nelle varie regioni italiane ed evidenziare i cambiamenti rispetto all’anno scolastico 2021/2022.

La regione che ha permesso l’Isee più alto per accedere ai fondi statali è stata il Friuli Venezia Giulia dove per ricevere il bonus scuola era necessario avere un indicatore sotto i 33 mila euro annui.

La regione è stata premiata, con l’aumento dei fondi del 102%. Un incremento per niente scontato visto che altre regioni come Marche e Toscana hanno visto diminuire il bonus per i libri scolastici fino all’11%. E in media in Italia l’aumento è stato del 30%. La ricerca ha inoltre che il Friuli Venezia Giulia fornisce libri in comodato gratuito agli alunni fino alla seconda superiore, sostenendo inoltre con aiuti finanziari le famiglie degli studenti che proseguono gli studi in base al loro reddito annuo.