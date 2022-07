La Festa del prosciutto San Daniele.

Territorio, sapori e tradizione. Parole chiave che racchiudono l’essenza di cosa sia il prosciutto San Daniele che rappresenta il Friuli Venezia Giulia. L’eccellenza però va celebrata, per questo torna Festa del prosciutto San Daniele nella formula “Aria di Friuli Venezia Giulia”. La kermesse enogastronomica è programmata dal 26 al 29 agosto nella città di San Daniele del Friuli.



Aria di Festa è la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra il San Daniele DOP nel luogo d’origine e in questa occasione si integra con la promozione dei principali prodotti enogastronomici e del territorio regionale, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Oltre al salume sono promossi il formaggio Montasio DOP, i vini bianchi e i prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Uniti ci si rafforza, creando un evento con forte attrazione turistica.

Gli appuntamenti della kermesse da non perdere.

Durante la quattro giorni della Festa del prosciutto San Daniele sono previste molteplici attività a San Daniele del Friuli, più sei appuntamenti itineranti lungo la Strada del Vino e dei Sapori. Nella città del prosciutto, da venerdì 26 a lunedì 29 agosto, saranno organizzati oltre 25 laboratori dedicati alla scoperta, degustazione e conoscenza del prosciutto in abbinamento ai vini bianchi regionali, corsi di taglio e masterclass dedicate ai vini friulani ed al formaggio Montasio DOP.

Saranno oltre 40 le visite guidate agli stabilimenti produttivi e 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro storico nella Festa del prosciutto San Daniele. Ci sarà il picnic in Villa Seravallo e degustazione dell’enoteca dedicata ai vini regionali nella suggestiva Terrazza Splendor. Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele del Friuli e alla Antica Biblioteca Guarneriana, a cui si aggiungono altrettante attività alla scoperta del Friuli Collinare e del Fiume Tagliamento. Confermati gli appuntamenti per bambini e famiglie con spazi dedicati in Piazza IV Novembre. Domenica 28 agosto sarà possibile raggiungere la città di San Daniele attraverso un treno storico in partenza da Trieste e da Udine.

Gli eventi itineranti



Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto nei sei percorsi lungo la Strada del Vino e dei Sapori si svolgeranno numerosi appuntamenti per vivere un’esperienza autentica tra cultura e tradizioni e conoscere i prodotti locali, immergersi nella natura incontaminata. Un palinsesto per scoprire la storia della regione attraverso laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche serali, per ognuno dei sei itinerari che compongono la Strada. Eccoli tutti.



Lunedì 22 agosto eventi dedicati all’itinerario della montagna, a seguire martedì 23 le attività in pianura, mercoledì 24 Carso e giovedì 25 gli appuntamenti nell’itinerario sul fiume. Dopo la pausa per i quattro giorni a San Daniele del Friuli, le attività itineranti riprenderanno lunedì 30 agosto

in Riviera per concludersi martedì 31 sui Colli.