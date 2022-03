L’Oscar come miglior film straniero è andato a Drive my car distribuito dalla friulana Tucker.

C'è anche un po' di Friuli in Drive my car, premiato agli Oscar come migliore film straniero. La pellicola del giapponese Hamaguchi Ryusuke è infatti distribuita dalla friulana Tucker

Tratto da un racconto di Murakami, Drive My Car ha avuto in questi mesi numerosissimi riconoscimenti, dal Premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes alla vittoria del Golden Globe come miglior film straniero, ed è ora arriva finalmente quello più ambito: il premio come miglior film straniero agli Oscar.

