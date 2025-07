L’ascensore virtuale di Palmanova aperto al pubblico: la città stellata vista dall’alto

Il nuovo Virtualift, l’Ascensore Virtuale col quale sarà possibile ammirare la città stellata dal cielo

Nel giardino di Palazzo Trevisan (Borgo Udine 4 – Palmanova) apre al pubblico l’innovativa esperienza multimediale del Virtualift, un Ascensore Virtuale col quale sarà possibile ammirare la città stellata dal cielo, fino allo spazio, simulando la salita attraverso video reali, effetti sonori e infografiche resi realistici da schermi LED ad alta definizione e una pedana vibrante appositamente realizzati per lo scopo.

Palmanova si prepara così a mostrarsi ai turisti nella sua versione più spettacolare: la veduta dall’alto. La città stellata, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, potrà finalmente essere ammirata come se si volasse sopra la sua pianta regolare racchiusa dalle fortificazioni a stella a nove punte. Un’esperienza che non necessiterà di alcun visore, nè dispositivo: basterà entrare nella cabina dell’ascensore virtuale per intraprendere, senza mai staccarsi dal suolo, un viaggio emozionale tra immagini, storia e tecnologia.

“Un progetto che colmerà l’impossibilità di vedere la stella a nove punte che tutti i visitatori aspirano a fare da sempre. Grazie alle nuove tecnologie e ad un’idea tanto semplice quanto innovativa nell’applicarle, verrà data la possibilità a tutti di provare questa grande emozione con immagini reali integrate girate con droni ed elicottero ad esperienze multimediali. La prima nel suo genere per un sito Unesco” commenta il sindaco Giuseppe Tellini.

“Questa esperienza integra il percorso turistico di conoscenza della storia della città e del sito Unesco delle opere di difesa veneziane. La sala multimediale introduce in maniera didattica alla conoscenza della storia e dell’urbanistica, le gallerie e i bastioni restituiscono la conoscenza diretta delle fortificazioni, il Virtualift andrà a integrare il percorso di visita con la parte più emozionale e tutto ciò potrà essere fruito con un biglietto unico da 12 euro” spiega l’assessore alla Cultura e turismo Silvia Savi. Da sabato 12 luglio il Virtualift è aperto, assieme alla sala multimediale, ogni weekend con proiezioni integrali al mattino alle 9 e alle 11 e al pomeriggio alle 14 e alle 16.

Il progetto.

Progettato dall’ingegnere triestino Roberto Maffioli, esperto di Led design, l’ascensore virtuale è stato realizzato da Videomobile di Fontanafredda, in circa un anno. L’idea era invece nata un anno prima, a giugno del 2023, durante un convegno sulle città Unesco a Lignano Sabbiadoro, nell’ambito dell’iniziativa “L’alfabeto del Futuro” da cui Camera di Commercio e Comune hanno iniziato a lavorare assieme per trovare una concreta via per la sua realizzazione.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento da 100.000 euro (su una spesa ammessa di 100.040 euro) sul bando PR FESR 2021 – 2027 – Tipologia di intervento a2.2.1 – Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l’uso di soluzioni ICT e realtà aumentata – Procedura n. 38 (Coesione Italia 21-27 – Friuli Venezia Giulia), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 02 febbraio 2024 e coordinato con la Delibera della Giunta Regionale n. 423 del 22 marzo 2024. La realizzazione del Virtualift è sostenuta anche dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine e dal Ministero del Turismo, oltre che da fondi comunali.

Le dichiarazioni.

“L’innovazione che nasce dalla memoria e dall’identità è sempre interessante – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine – . Il Virtualift, frutto di un ottimo lavoro di squadra fra istituzioni, è l’esempio di come la valorizzazione dei siti Unesco possa dialogare con le tecnologie più avanzate, generando esperienze capaci di coniugare rispetto per la storia e visione contemporanea del turismo. Come Camera di Commercio crediamo fortemente in questo approccio: sostenere l’economia che si sviluppa attorno a luoghi di straordinaria identità significa anche stimolare nuovi modelli di fruizione, coerenti con la vocazione del nostro territorio e con le sfide del presente. Palmanova, con la sua stella unica al mondo, è oggi più che mai un laboratorio dove storia e innovazione si incontrano”.

“Quando lo abbiamo immaginato, sembrava un sogno futuribile. Oggi il Virtualift è realtà e apre una prospettiva straordinaria per la promozione di Palmanova e della sua unicità – commenta Alessandro Tollon, consigliere della Camera di Commercio di Pordenone-Udine – . Averlo presentato a Bruxelles, al recente meeting internazionale della Nuova Alpe Adria, ha confermato quanto questo progetto possa parlare anche a una dimensione europea e globale. È un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, occasione concreta per integrare con un’esperienza immersiva ed emozionante l’offerta culturale e turistica della città. Poter ammirare la pianta stellata di Palmanova dall’alto, senza lasciare terra, è qualcosa che rimane impresso e merita di essere raccontato ovunque: la bella vertigine di questo “volo” garantisce un effetto sorprendente”.