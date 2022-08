Arrivano altri temporali in Friuli.

Arriva l’allerta della Protezione civile per la regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo qual è la situazione.

La situazione attuale

In mattinata si sono osservati rovesci e qualche temporale su Alpi e Prealpi Carniche, con vento forte (raffiche fino a 94 km/h sulle Prealpi Carniche). Dalle 13 alle 14.30 circa, una linea di groppo temporalesca in evoluzione dall’Appennino tosco-romagnolo, dopo aver interessato il Veneto, è entrata in Regione da ovest-sudovest provocando rovesci (fino a 30 mm sulle Prealpi Giulie) e raffiche di vento forte da sud-ovest, fra i 100 e i 120 km/h sulla costa, fino a 140 km/h sulle Alpi Carniche in quota. Nel pomeriggio è seguita poi una fase di tempo più stabile.

Come si evolve il meteo

Nelle prossime ore serali rimane la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, ma successivamente nel corso della notte, probabilmente dopo le 24 di oggi, saranno nuovamente probabili dei temporali sparsi, localmente anche forti, specie sulla costa e sulla pianura, con piogge anche abbondanti e raffiche di vento forte. Con delle pause, i temporali potranno ripresentarsi nuovamente su tutte le zone della Regione nel corso della mattinata di domani. Permarrà quindi la possibilità di temporali forti, piogge abbondanti e raffiche di vento forte fino al primo pomeriggio, con una tendenza ad un successivo generale miglioramento.

Tutti i Comuni in cui sono caduti gli alberi.

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto, si segnalano eventi di caduta alberi nei Comuni di San Pier D’Isonzo, S. Maria La Longa, Arba, Cormons, Pordenone, Turriaco, Meduno, Fontanafredda, Spilimbergo, Pavia di Udine, San Vito al Tagliamento, Pasian di Prato, Sesto al Reghena, Attimis, Mossa, Manzano, Mariano del Friuli, Udine, Capriva del Friuli, San Leonardo, Savogna, Cordenons, Azzano decimo, Aquileia, Pradamano, San Lorenzo Isontino, Brugnera, San Giovanni al Natisone, Valvasone Arzene, Aiello del Friuli, Pozzuolo del Friuli, Farra d’Isonzo, Bicinicco, Duino Aurisina, Fiumicello Villa Vicentina, Camino al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Gonars, Sesto al Reghena, Ronchis, Faedis, Pocenia, Codroipo, Ruda, San Pietro al Natisone, Forni Avoltri, Sagrado, Chiopris-Viscone, Romans d’Isonzo, Lestizza, Palazzolo dello Stella, Nimis, Cassacco, Fanna, Ragogna, Moimacco, Povoletto, Clauzetto, Moruzzo, Montereale Valcellina e San Giorgio di Nogaro.



Si segnala la caduta di un palo del telefono a Morsano al Tagliamento.

Si registrano guasti su linea di media tensione nelle ex province di Ud e Pn, Enel sta già lavorando per un rapido ripristino. Proseguono le attività di monitoraggio sul territorio da parte di alcuni gruppi comunali di Protezione Civile.