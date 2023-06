La qualità della vita per gli anziani in Friuli Venezia Giulia.

La nostra è una regione “amica” della Terza Età: la qualità di vita degli anziani in Friuli Venezia Giulia, infatti, è decisamente buona. A dirlo è una indagine de Il Sole 24 Ore che ha analizzato la situazione in tutti i capoluoghi di provincia italiani, basandosi su dodici servizi e parametri per calcolare dove gli anziani vivono meglio.

Al primo posto in Italia c’è Trento, seguito da Bolzano e poi da Fermo, ma il Fvg piazza una sua città nelle top 5 e mentre le altre tre rimangono comunque tra le migliori 40 (su 108) con Udine, però, fanalino di coda della regione.

Partendo proprio dal capoluogo friulano, che risulta 39esimo in classifica (un miglioramento di 20 posti rispetto allo studio precedente), a penalizzarlo è soprattutto la mancanza di geriatri (parametro in cui si posiziona 106esima in Italia) e l’esposizione all’inquinamento acustico. Tra i fattori in cui si registrano i risultati migliori, invece, ci sono la presenza di biblioteche (13esima nel Paese), i posti letto nelle Rsa (22esima), il basso consumo di farmaci per malattie croniche (26esima) e il servizio di trasporto per anziani (27esima).

Un po’ sopra, in classifica, arriva Gorizia, che è 26esima con un balzo di 23 posizioni: qui i risultati migliori si ottengono nell’assistenza domiciliare (sesta in Italia), nel basso consumo di farmaci per la depressione (13esima), per la diffusione di biblioteche, il servizio di trasporto e per il numero di infermieri non pediatrici (26esima). I punteggi peggiori, invece, riguardano ancora una volta la mancanza di geriatri (90esimo posto) e il numero di persone sole (89esima).

Pordenone invece si classifica 21esima in Italia (+ 25 posizioni): è infatti terza assoluta per il basso consumo di farmaci per la depressione, settima per la speranza di vita a 65 anni e 15esima per numero di persone sole. Dall’altro lato, invece, ancora una volta si registrano pochi geriatri rispetto alla popolazione anziana (105esima posizione) e carenza di infermieri non pediatrici (87esima).

Infine Trieste registra il miglior risultato regionale: è quarta in Italia (con un miglioramento di 25 posizioni), e vanta un primo posto assoluto per il basso inquinamento acustico e due medaglie d’argento (una per l’assistenza domiciliare e una per i posti letto in Rsa). In compenso, risulta 104esima nel Paese sia per il servizio di trasporto anziani sia per numero di persone sole.