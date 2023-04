Il Friuli Venezia Giulia protagonista su Tg1 Mattina.

Il Friuli Venezia Giulia, con alcuni dei suoi patrimoni Unesco, la laguna e l’enogastronomia, sarà protagonista a RaiUno lunedì 10 aprile all’interno del Tg1 Mattina. Dalle 8 e 30 alle 9 circa la regione sarà sotto i riflettori con alcuni servizi dedicati ad Aquileia e Palmanova, due delle perle Unesco del Friuli Venezia Giulia, la natura e le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di Marano lagunare e Grado e le eccellenze gastronomiche abbinate ai vini del territorio.

Le riprese, effettuate dalla troupe Rai lo scorso marzo con la collaborazione di PromoTurismoFVG e alcuni operatori del territorio, si sono concentrate su Palmanova e Aquileia, per poi andare a scoprire la laguna di Marano, la proposta enogastronomica della regione, con due eccellenze quali il prosciutto di San Daniele e i vini della Doc Friuli, per chiudere con l’isola del Sole. Anche Cividale del Friuli è stata oggetto di un servizio, che andrà in onda successivamente in uno spazio dedicato.

Le clip dedicate al territorio si soffermeranno circa tre minuti su ognuna delle località raccontate attraverso le voci dei protagonisti intervistati sul territorio, mentre come ambassador e testimonial a rappresentare il Friuli Venezia Giulia sono state scelte dalla produzione Rai tre donne: Lidia Bastianich e Antonia Klugmann, che parteciperanno alla puntata in collegamento video, e la campionessa Margherita Granbassi, presente invece negli studi del Tg1.