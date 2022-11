Friuli Venezia Giulia: 150mila euro destinati all’Università per la terza età

Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato con voto positivo la nuova manovra di assestamento. Con 267 milioni di euro è una delle manovre più ampie nella storia della regione. Come ha sottolineato l’Assessore alle Finanze, Barbara Zilli, si tratta di una misura contro il rischio di recessione, volta al sostegno dei settori economici in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo.

Il fondi destinati al lavoro e alla formazione

La manovra tocca numerosi settori economici che coinvolgono direttamente i cittadini, dal turismo all’ambiente. Nuovi fondi sono destinati ai comparti produttivi, con stanziamenti per le piccole e medie imprese. Una parte importante della manovra è tuttavia destinata al lavoro e alla formazione, con un investimento di ingenti fondi. Questi due temi rappresentano dei nodi centrali all’interno della manovra. Per i progetti di politica attiva del lavoro vengono infatti stanziati 4.5 milioni di euro.

Altri 150 mila euro vengono destinati all’Università per la terza età. Questo stanziamento rappresenta un forte segnale per la formazione e crescita per gli adulti. Un investimento, quindi, che sottolinea l’importanza della partecipazione ad attività culturali e didattiche come strumento di sviluppo personale.

Perché e come ​​ricominciare a studiare in età adulta

Una formazione permanente in età adulta consente infatti di acquisire nuove conoscenze e capacità utili per la propria crescita personale e sociale. È anche un’ottima occasione per continuare ad allenare la mente e coltivare le proprie passioni.

Sempre più adulti decidono di investire nella propria formazione. Quasi 4000 studenti iscritti all’università hanno oggi più di 65 anni. Tra i percorsi più gettonati al giorno d’oggi troviamo un elenco diversificato e vario di corsi di laurea online. Questi corsi rappresentano infatti un’occasione importante per sviluppare nuove conoscenze o approfondire i propri interessi. Allo stesso tempo iscriversi a un corso di laurea permette di entrare in contatto con una rete culturale e allacciare nuove relazioni.

Un percorso di laurea, oltre ad offrire la possibilità di studiare una nuova lingua o mettersi al passo con la tecnologia, permette di realizzarsi pienamente e crescere a livello personale. Dedicarsi ad una laurea in età adulta è un’opportunità per mettersi in gioco ed imparare nuove abilità e conoscenze in un’epoca di grandi novità.