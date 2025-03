FVG, al via il bando per i centri estivi: sostegno alle famiglie e inclusione garantita

Al via il bando per il sostegno ai centri estivi in Fvg.

La Regione Friuli Venezia Giulia conferma anche per quest’anno il suo impegno nel sostenere l’organizzazione dei centri estivi, assicurando la realizzazione di servizi per la fascia di età da

zero a 17 anni. L’obiettivo è duplice: favorire la socialità dei minori e aiutare le famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e tempi domestici.

L’assessore regionale all’Istruzione e alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando, accessibile agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale e con sede in Friuli Venezia Giulia. Le domande potranno essere presentate online dal 25 marzo al 24 aprile attraverso il sito della Regione.

Un sostegno concreto per la crescita dei giovani

“Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia – ha sottolineato Rosolen – che punta ad ampliare le opportunità educative ed extrascolastiche. Oltre al progetto triennale Attivascuola, finanziato con tre milioni di euro, abbiamo previsto un ulteriore sostegno per le attività integrative nei Comuni delle Aree interne, con l’intento di rendere questa misura strutturale.”

Fondi e agevolazioni per una maggiore inclusività

Il contributo regionale varia da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 24.000 euro a settimana, in base al numero di partecipanti, con un cofinanziamento obbligatorio del 10%. I centri estivi dovranno garantire almeno quattro settimane di attività per cinque giorni alla settimana. Un’importante novità riguarda l’inclusione dei minori con disabilità certificata: per i centri che prevedono tutor dedicati è previsto un incremento del contributo fino a 20.000 euro.