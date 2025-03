Lignano Boat Show 2025: due weekend tra nautica, innovazione e adrenalina

Torna il Lignano Boat Show, l’evento di riferimento per la piccola nautica da diporto dell’Alto Adriatico, che animerà la darsena Porto Vecchio nei fine settimana del 29-30 marzo e 5-6 aprile 2025. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è stata presentata ufficialmente oggi presso il Palazzo della Regione FVG a Udine, confermando una crescita costante di espositori e pubblico.

L’obiettivo resta quello di promuovere la nautica da diporto e l’intero indotto che gravita attorno al settore. Gli appassionati avranno l’opportunità di conoscere le ultime novità in fatto di imbarcazioni, accessori e servizi nautici, entrando in contatto con esperti del settore e aziende storiche del territorio.

Organizzato dall’Associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima, in collaborazione con Promoturismo FVG e con il patrocinio dei comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare, il Lignano Boat Show continua a consolidarsi come un appuntamento imperdibile per professionisti e appassionati del mare.

Un’edizione da record

“Le richieste di adesione sono andate oltre ogni aspettativa”, ha dichiarato Susi Faggiani, presidente dell’associazione organizzatrice. “Abbiamo confermato la presenza di molte aziende storiche del territorio, oltre a nuove realtà che vogliono farsi conoscere. Questo dimostra come la nautica sia un settore in crescita e sempre più attrattivo”.

La fiera rappresenta un’occasione importante anche per rafforzare il legame tra operatori e diportisti. “L’utente della nautica cerca fiducia e assistenza nel porto dove ormeggia“, ha aggiunto Faggiani, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dalla Regione FVG, in particolare dall’assessore alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini, che presenterà in anteprima la nuova legge sulla nautica, un provvedimento unico in Italia pensato per valorizzare il settore.

Un ruolo centrale è riservato agli espositori, veri protagonisti dell’evento, che rappresentano l’eccellenza, la professionalità e la competenza del territorio nel settore della nautica da diporto. Grazie al loro contributo, il Lignano Boat Show è un’importante vetrina per valorizzare il know-how del territorio e promuovere le migliori soluzioni, tecnologie e servizi dedicati agli amanti del mare.

Novità 2025: il ritorno della motonautica

Una delle grandi novità di questa edizione sarà la prima edizione del Lignano Boat Show Offshore, una gara valida per il Campionato Italiano Motonautico Touring Cup. L’evento, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e il Tecnomar Racing Team di Aquileia, segna il ritorno della motonautica nelle acque lignanesi dopo oltre 40 anni di assenza.

“La motonautica sta vivendo un nuovo periodo di crescita“, ha dichiarato Giorgio Viscione, presidente della Federazione Italiana Motonautica. “Questa gara rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di velocità e adrenalina, oltre che un’importante vetrina per il nostro Paese nel panorama internazionale”.

La nautica, motore economico del FVG

Oltre ad essere un evento di grande richiamo, il Lignano Boat Show è un’opportunità strategica per il turismo e l’economia regionale. “Con i suoi 96 km di costa e oltre 15.500 posti barca, il Friuli Venezia Giulia è il porto turistico più grande d’Italia“, ha sottolineato l’assessore Sergio Emidio Bini. “La nostra Regione conta 25 marine, che garantiscono lavoro – tra diretti, indiretti e indotto – a circa 2.000 persone e ha un impatto significativo sul nostro territorio”.

L’assessore Bini ha poi ringraziato gli organizzatori, in particolare l’Associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima, per l’opportunità di presentare la nuova legge regionale sulla Nautica, un intervento legislativo che ha come obiettivo il rafforzamento del settore nautico. “Questa legge parte dal confronto con gli stakeholders e, grazie a uno stanziamento di 2,7 milioni di euro per il biennio 2025-26, punta a rafforzare il settore, con nuove linee contributive e incentivi per le imprese della nautica da diporto”, ha spiegato.

“Il Lignano Boat Show è una delle manifestazioni più significative del nostro territorio, capace di attrarre migliaia di visitatori e di mettere in evidenza le eccellenze del settore nautico del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. “Non è solo un evento che celebra la nautica, ma è una vetrina che promuove il nostro territorio a livello internazionale, mostrando le bellezze naturali e le opportunità che la nostra regione ha da offrire.”

Un evento tra esposizione e approfondimenti

Il 29 marzo 2025, il primo appuntamento sarà con la presentazione ufficiale del Lignano Boat Show 2025 e il convegno sulla nuova legge nautica regionale, un’occasione fondamentale per approfondire le opportunità e le novità che riguardano il mondo della nautica in Friuli Venezia Giulia.

L’incontro, che si terrà alle ore 10.30 presso la Sala Darsena, in Viale Italia 50, vedrà la partecipazione di importanti figure del settore. Faggiani aprirà i lavori con un intervento dedicato alla valorizzazione del settore nautico locale e alle sfide che gli operatori devono affrontare. A seguire, Carlo Conti, presidente di Assonautica Pordenone – Udine, presenterà il panorama nautico regionale e le sue potenzialità, mentre l’assessore Bini illustrerà in dettaglio la nuova Legge Regionale sulla nautica.

Alle ore 11.30, il tradizionale taglio del nastro darà il via ufficiale al Lignano Boat Show 2025 presso la Darsena Porto Vecchio, dove si apriranno le porte di uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti del mare e della nautica. L’evento annuale si conferma un punto di riferimento importante per il settore, con un’ampia esposizione di imbarcazioni e attrezzature nautiche, nonché un’opportunità di networking per professionisti, aziende e appassionati.