Gli alberi abbattuti diventano delle librerie per il book sharing in Friuli

Gli alberi abbattuti aiutano il book sharing in Friuli.

Il book sharing, cioè la condivisione di libri in un luogo pubblico o in un punto d’incontro è un fenomeno in aumento. Ma il Friuli Venezia Giulia ha fatto un passo in più, abbinando il tema ecologico a quello del mettere in comune la conoscenza.

Andando in vari parchi della regione si possono trovare numerose panchine installate. Di particolare hanno che sono state realizzate dai tronchi di alcuni cedri secolari del Parco Rizzani, abbattuti nel 2017 dalle raffiche di vento d’agosto. Si trovano sparse su tutto il territorio, si trovano al Parco Rizzani di Pagnacco, al bosco Romagno di Cividale e al Parco Piuma di Gorizia.

Hanno una forma particolare rispetto alle sedute dei parchi, che solitamente siamo abituate a vedere, perché fanno subito capire che, quello che è adesso un punto di appoggio in un parco, originariamente fosse un albero. In più se si guarda bene ognuna di queste ha un cassetto e una libreria dove riporre dei libri.

Qui si arriva, si sceglie un libro e, possibilmente, se ne lascia un altro. In alternativa lo stesso libro preso in prestito lo si riporta qui, dove lo si è preso, o lo si lascia in eredità in altro punto di book sharing sparsi per tutta la regione.