Dal Fvg in partenza 45 mezzi antincendio destinati all’Ucraina

L’impegno dei vigili del fuoco per l’Ucraina.

Prosegue l’impegno del Governo Italiano e del Corpo Nazionale in virtù del Meccanismo Europeo di Protezione Civile per l’invio di automezzi per le attività antincendio in scenari di crisi umanitaria.

Per far fronte alla richiesta dell’Ambasciata della Repubblica di Moldavia in Italia, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, ha deciso di donare al Ministero dell’Interno della Repubblica di Moldavia 4 automezzi per l’antincendio di proprietà del Corpo Nazionale. Gli automezzi in questione sono partiti oggi 10 aprile da Trieste verso Chisinau, capitale della Repubblica Moldavia, e saranno trasportati su dei bilici da un team di 12 vigili del fuoco italiani esperti in missioni in stati esteri.

I 45 mezzi antincendio destinati all’Ucraina, invece, partiranno nei prossimi giorni con un treno del gruppo Ferrovie dello Stato in direzione Interporto di Košice, sede in Slovacchia della rete degli Hub dell’Unione Europea, e da qui raggiungeranno poi lo stato ucraino. Alla cerimonia di presentazione della missione internazionale a Trieste hanno partecipato il sottosegretario all’Interno Sibilia e il direttore centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo Ghimenti.

