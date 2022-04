Lo sciatore è caduto poco prima di arrivare al Rifugio Gilberti.

Uno scialpinista di Udine al rientro da Sella Ursic, nel gruppo del Monte Canin, si è infortunato ad una gamba poco prima di arrivare al Rifugio Gilberti.

Proprio sotto la terrazza del rifugio è caduto procurandosi una forte distorsione con probabile frattura. L’uomo era in compagnia di altri scialpinisti. La Sores ha allertato il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale ma i primi a raggiungerlo sono stati i soccorritori della Polizia in servizio sulle piste, che si trovavano già al rifugio.

Poco dopo l’elisoccorso ha sbarcato il tecnico e il medico dell’equipe di bordo che hanno stabilizzato lo sciatore e con l’aiuto dei poliziotti lo hanno caricato a bordo del velivolo per condurlo in ospedale.

