Fvg verso le regionali 2023: dal sondaggio spunta il nome di Silvio Brusaferro

Sondaggio per le regionali in Fvg: spunta il nome di Silvio Brusaferro.

In Friuli cominciano a scaldarsi i motori in vista dell’appuntamento con il rinnovo del consiglio regionale, previsto per il prossimo anno. E sono soprattutto le forze di centrosinistra a dover cercare un candidato il più possibile forte e credibili da contrapporre al governatore uscente Massimiliano Fedriga.

Proprio alcune componenti del centrosinistra friulano hanno infatti commissionato un sondaggio all’Istituto Ixè con l’obiettivo di individuare la figura ideale. Risultato? Il più gettonato è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

O meglio Brusaferro, salito alla ribalta nel periodo più nero della pandemia, è risultato il più conosciuto dal campione testato nel corso del sondaggio: lo conoscono il 61,2% dei cittadini interpellati. A seguire il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop con il 38,2% e il consigliere regionale del Patto per l’autonomia Massimo Moretuzzo (25,9%), gli altri due nomi “provati” da chi ha commissionato il sondaggio.

Per quanto riguarda la fiducia da parte del campione testato, anche in questo caso Brusaferro è davanti a tutti: a suo favore l’80% del campione, Moretuzzo al 64% e Iacop al 59%. C’è solo un particolare, che non può essere sottovalutato: Brusaferro, a quanto pare, come ha spesso affermato, non avrebbe alcuna intenzione di candidarsi.