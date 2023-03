Lo spreco d’acqua del sistema idrico in Fvg.

E’ ancora troppo alto lo spreco d’acqua in Fvg, soprattutto ora che sta diventando una risorsa sempre più preziosa. Secondo i dati Istat del Censimento delle acque per uso civile aggiornato al 2020, infatti, nella nostra regione va “perso” quasi la metà di quanto immesso nella rete idrica.

Su un volume di oltre 161.000.000 metri cubi (361 litri per abitante al giorno contro la media italiana di 372), il 42 per cento va sprecata, una percentuale appena inferiore alla media nazionale (42,2 per cento), ma superiore a quella del Nordest (37,8 per cento) e del Nordovest (32,5 per cento).

Per quanto riguarda i singoli capoluoghi, a Udine lo spreco si attesta sul 24,2 per cento (tra i 15 e i 24 metri cubi al giorno per ogni chilometro di rete idrica); peggio va a Trieste, con una perdita di 38,9 per cento e soprattutto a Gorizia dove si arriva al 44,6 per cento: in entrambe le città, vanno persi tra i 40 e i 59 metri cubi al giorno per ogni chilometro di rete. La più virtuosa, invece, è Pordenone, dove la perdita è “solo” del 14,3 per cento.

La situazione si ribalta se si guarda alle perdite del sistema a livello provinciale: in questo caso, Pordenone schizza in su con sprechi della rete che superano il 51 per cento di quanto immesso; a Udine la percentuale si ferma a 39,5, a Gorizia a 39,1 mentre Trieste registra il valore più basso, ossia 38,3 per cento. Per quanto riguarda i litri prelevati ogni giorno per singolo abitante, il Fvg è superiore alla media italiana: 425 contro 422.