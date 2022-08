Le scadenze delle tasse in Friuli Venezia Giulia.

Da lunedì 22 agosto ripartono versamenti che erano stati sospesi durante il periodo estivo per gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Sono 168 i tipi pagamenti coinvolti. Ci sono i saldi 2021 l’acconto per il 2022, ma anche i contributi autoliquidati dai contribuenti maggiorati dello 0,4%. In programma è anche di recuperare il 70% delle cartelle sospese entro dicembre, quelle rimaste nel limbo a causa Covid.



La scadenza solitamente è per il 20 agosto di ogni anno. Quest’anno però il 20 agosto cade di sabato per cui la scadenza è slittata automaticamente al lunedì successivo, il 22 agosto. Entro questa data devono anche essere pagati i versamenti dell’Iva periodica di luglio, per i contribuenti con liquidazione mensile, dei mesi di aprile, maggio e giugno, per i contribuenti “in trimestrale”. Entro lunedì infatti ci sono le comunicazioni da trasmettere all’agenzia delle entrate, cioè l’obbligo di inviare i dati relativi al canone tv. Che deve essere accreditabile o addebitabile con la bolletta della luce. Da tenere in considerazione per questa data c’è anche il pagamento delle ritenute da lavoro dipendente ed autonomo e dei contributi previdenziali (compresa la rata dei “fissi” inps per la gestione artigiani e commercianti).