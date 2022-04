I giardini più belli del Fvg meno noti e che ora è possibile visitare

Due giornate di Giardini Aperti in Fvg.

Dopo due anni di stop forzato in Friuli Venezia Giulia torna Giardini Aperti. Due giornate organizzate dal circolo “Amici in giardino” che daranno la possibilità di scoprire alcuni tra i più belli angoli della regione.

L’evento si svolgerà nelle giornate di domenica 15 e 22 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 19 e 30 (anche in caso di pioggia)nostra regione. I proprietari dei giardini, scelti per la loro dedizione nel curare il verde, condurranno i visitatori alla scoperta del loro giardino “segreto” per diffondere la passione per i fiori, le piante e gli alberi.

Oltre ai giardini delle case private, anche alcuni parchi sono visitabili, sempre gratuitamente. Tra questi anche il Parco di San Giovanni a Trieste, un tempo parte del comprensorio ospedaliero psichiatrico. A seguito della Legge Basaglia, il parco è stato aperto al pubblico, restaurato e riportato alle sue origini di giardino all’inglese. Al suo interno, dal 2009, si può trovare l’esteso Roseto, con oltre 5000 varietà di rose.

Interessante anche il Giardino Viatori a Gorizia. Nato negli anni ‘70 dalla passione di Luciano Viatori, si sviluppa su una collina che apre la vista su sulla città e il suo castello, il Carso e le montagne. Il giardino si svluppa su 3 livelli di terrazzamenti con sorprendenti collezioni botaniche.

Un altro angolo verde da visitare è il giardino all’italiana del Castello di Spessa a Capriva del Friuli, un parco curatissimo che si affaccia sui vigneti e sul campo da golf. Nel 1773 Giacomo Casanova soggiornò proprio a Spessa e nel 2010 è stata inaugurata la passeggiata a lui dedicata, un percorso romantico tra statue e alberi secolari, intervallato dagli aforismi del poeta.

Da non perdere inoltre, nel weekend del 7-8 Maggio, la manifestazione Rosazzo da Rosa a Manzano: la mostra-mercato che celebra le rose aprendo le porte dell’antica abbazia di Rosazzo. Camminando su prati curati, la vista spazia sul territorio naturale sottostante incorniciato da muretti e statue. Il Sentiero delle Rose -nato nel 1998- raccoglie tutte le principali tipologie di rose antiche e moderne, regalando ogni primavera un incanto di profumi e colori.

(Visited 590 times, 590 visits today)