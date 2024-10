Giornata regionale della Lettura, torna un libro lungo un giorno

L’iniziativa del progetto LeggiAMO 0-18 FVG

Come le gocce una accanto all’altra formano il mare, così le lettrici e i lettori di ogni età del Friuli Venezia Giulia sono chiamati a testimoniare il proprio amore per i libri e la lettura partecipando attivamente, il prossimo venerdì 25 ottobre, all’iniziativa “Un libro lungo un giorno 2024” ideata e realizzata da LeggiAMO 0-18 FVG, progetto di promozione della lettura realizzato dai partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (ente coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB – Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Con “Un libro lungo un giorno”, come ogni anno, tutte e tutti in Friuli Venezia Giulia sono invitate/i a condividere un “gesto di lettura” per celebrare insieme una giornata speciale, articolata in alcuni appuntamenti istituzionali, ma soprattutto nella miriade di eventi organizzati da scuole, biblioteche, associazioni, circoli, gruppi di lettori, amici, famiglie, negozi e locali pubblici, singoli cittadini e animatori culturali in ogni angolo della regione.

Chi avrà iscritto la propria iniziativa a “Un libro lungo un giorno” andrà a integrare il calendario di eventi che approfondiranno il filo conduttore della giornata, dedicata alla Bibliovarietà – termine che comprende tutte le forme, tradizionali, innovative, tecnologiche o informali che può assumere la lettura -, che ha come punti cardine le attività e i laboratori sui libri tattili organizzati da Radio Magica a Udine e Trieste, la “Biblioteca dei libri viventi” con gli studenti a San Daniele del Friuli e “LeggiAmo a scuola” che comincia proprio venerdì 25 ottobre e ha l’obiettivo di far entrare in aula il piacere di leggere liberamente durante le giornate scolastiche, entrambe organizzate da Damatrà.

Come aderire.

Aderire a “Un libro lungo un giorno” è molto semplice. Da lunedì 14 ottobre, sul sito www.leggiamofvg.it è disponibile il modulo per iscrivere la propria iniziativa. Ogni attività segnalata sarà pubblicata – e quindi promossa – e costituirà uno dei tasselli del mosaico collettivo di questa grande maratona di lettura partecipata.

Sempre sul sito di LeggiAMO 0-18 è disponibile anche il “Buono da leggere insieme”, che invita a condividere il momento della lettura in una maniera facile ma accattivante: semplicemente scaricando e regalando il buono tutti possono promuovere attivamente un gesto di lettura condivisa, invitando e coinvolgendo i propri genitori, parenti, amici, compagni di classe, colleghi, vicini di casa…

Le proposte e le testimonianze di chi aderisce alla giornata e che arriveranno tramite tag e hashtag #unlibrolungoungiorno e #ullug sui canali social Facebook e Instagram di LeggiAMO 0-18 FVG o alla mail unlibrolungoungiorno@leggiamofvg.it saranno tutte condivise a partire dal 25 ottobre e comporranno il social wall, il coinvolgente diario multimediale di “Un libro lungo un giorno 2024”.

Se è vero infatti che “crescere come lettori è facile, se ci sono buoni esempi”, la giornata di promozione “Un libro lungo un giorno” vuol essere simbolicamente un trascinante “contagio” di modelli virtuosi e incentivare la pratica quotidiana della lettura, soprattutto condivisa. Leggere insieme è un momento di emozioni e di relazioni e la voglia di farlo si trasmette con un libro, una rivista, un fumetto in mano.