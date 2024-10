Ansia, depressione, violenze: 142 le utenti aiutate dallo Sportello Donna di Palmanova

Lo Sportello Donna di Palmanova ha ricevuto una donazione di arredi.

Nella serata di ieri, l’associazione Eventi Sportivi Palmanova ha donato 400 euro sotto forma di arredi allo Sportello Donna, un servizio gratuito messo a disposizione dal Comune di Palmanova per offrire aiuto, assistenza e supporto alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà o disagio di qualunque genere.

Dati alla mano, in nove anni di attività (dal 2016 ad oggi) sono ben 142 le donne che, per diversi motivi hanno usufruito del servizio, attraverso incontri individuali o di gruppo, chiedendo aiuto principalmente per ansia, depressione, violenze fisiche o psicologiche. Il numero più alto è stato registrato nel 2018-19, ben 25, seguito dalle 21 del periodo precedente. Quello più basso, invece, risale al biennio 2020-2022 con 14 casi all’anno.

“La gentile donazione di Eventi Sportivi contribuirà a rendere lo Sportello un luogo ancor più bello e accogliente – ha commentato l’assessore alle pari opportunità Simonetta Comand -. Ogni donna può essere soggetta a situazioni di violenza, ma nessuna deve sentirsi sola o rassegnata. Come amministrazione comunale stiamo lavorando continuamente e su più fronti, scuole comprese, per aumentare anche nei giovani la consapevolezza su questo tema molto delicato e fornire, al contempo, a chi lo richiede, un percorso di aiuto efficace e personalizzato sulla base delle esigenze di ogni singola persona”.

“Il Comune ha il compito di prevenire l’affermarsi di situazioni di pericolo – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Tellini – o di illegalità, intervenendo in anticipo facendo emergere situazioni nascoste. I dati raccolti in questi anni confermano la grande utilità di questa iniziativa”.

Lo Sportello è attualmente gestito da Maria Ferigutti e Valeria Ermacora, due psicologhe che offrono un vero e proprio servizio integrato alla persona, attraverso colloqui di consulenza psicologica, fornendo tutte le informazioni di tipo culturale e sociale a tutela dei diritti delle donne e delle vittime di violenza. È un luogo volto a garantire il benessere di tutta la popolazione femminile, accogliendo l’individuo e indirizzandolo verso un percorso di uscita consapevole da contesti maltrattanti o che minano la libera espressione del sé.

Lo Sportello Donna è a disposizione ogni martedì, al Centro Iniziative Sociali di Contrada Garzoni 23. Di mattina (dalle 11 alle 12), il primo e l’ultimo martedì del mese, di pomeriggio (dalle 18.30 alle 19.30) il secondo e il terzo. Si può prenotare un appuntamento telefonando al 335 1753496, inviando una mail a sportellodonna@comune.palmanova.ud.it Per garantire la privacy degli utenti, la gestione dei contatti è affidata direttamente alle operatrici psicologhe, senza intermediari. Lo Sportello è un servizio gratuito del Comune di Palmanova, realizzato con il contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia.