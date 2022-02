Chi potrà ottenere il Green Pass illimitato in Fvg.

Niente più “data di scadenza” del proprio certificato verde. È la novità che scatterà da lunedì 7 febbraio, da quando anche in Friuli Venezia Giulia si potrà ottenere il Green Pass illimitato. Lo prevede l’ultimo decreto del consiglio dei ministri.

Che cosa cambia? Il passaporto sanitario in versione rafforzata, al momento, viene rilasciato soltanto a chi è vaccinato o guarito dal Covid, ma vale per 6 mesi. Ecco, da lunedì sarà possibile avere quello senza limiti temporali: è sufficiente ricevere la dose booster di vaccino per riceverlo. Chi, in Fvg, è tra i 12 milioni di italiani che non si sono ancora sottoposti a terza inoculazione potrebbe essere più invogliato a farla. Per chi, invece, è fermo a due dosi, la data di scadenza rimane a 6 mesi.

La scelta di introdurre il Green Pass illimitato deriva dal fatto che, secondo il governo, non è noto al momento se occorra o meno fare una quarta dose. Da qui, la decisione che da dopodomani interesserà moltissimi dei residenti in regione.

(Visited 2.671 times, 2.671 visits today)