Disagi dalla tarda mattinata anche in regione. Circolazione regolare dalle 15.15

Disagi per i pendolari lungo la linea ferroviaria Venezia – Trieste via Udine. Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, intorno alle 12, si è verificato un guasto a Conegliano. La circolazione è stata sospesa per consentire l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità e regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti, limitazioni di percorso o cancellazioni. Trenitalia informa che la circolazione è tornata regolare alle 15.15.