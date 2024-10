Punto di Incontro, doppio Recruiting Day in Fiera a Pordenone

Appuntamento il 6 e 7 novembre a Pordenone. Ecco le aziende che assumono

Doppio Recruiting Day, rivolto in modo particolare ai giovani, il 6 e 7 novembre nell’ambito della fiera Punto di Incontro, manifestazione che – da ormai sedici anni – mette a confronto due soggetti: da una parte, studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, neo diplomati, laureati, persone alla ricerca di un primo lavoro, di reinserimento o di specializzazione e, dall’altra, il mondo delle imprese e della formazione.

Speciale Turismo e Ristorazione

La prima iniziativa organizzata dalla Regione per il 6 novembre è “Speciale Turismo e Ristorazione“, voluta in collaborazione con Confcommercio-Ascom di Pordenone, Federalberghi, Fipe e Pordenone Fiere. Un momento dedicato al settore del turismo, accoglienza e ristorazione. Sarà aperto alla partecipazione delle persone che desiderano approfondire le informazioni sui profili ricercati dalle aziende, ovvero: addetti booking, receptionist, portieri, camerieri, baristi, bartender, cuochi, aiuto cucina, pasticceri, personale generico di cucina, addetti alle pulizie; consegnare il proprio curriculum ed effettuare un primo colloquio conoscitivo, oppure orientarsi nel mondo del lavoro nel settore turistico e alberghiero. Per candidarsi bisogna iscriversi entro domenica 3 novembre mediante il link https://bit.ly/RAFVG2024_SpecialeTurRist disponibile nella pagina dedicata del sito web della Regione.

Recruiting Day Young

Il Recruiting Day Young, invece, è previsto per il 7 novembre, sempre nell’ambito di Punto di Incontro in Fiera a Pordenone. La giornata è riservata agli under 35 che saranno invitati a sperimentarsi in una sfida: 20 minuti con 4 colloqui di selezione con altrettante grandi aziende nazionali e multinazionali caratterizzate da uno staff giovane: Costa Crociere, Decathlon, Lidl e Sme. Durante il Recruiting day Young ciascun candidato avrà a disposizione 5 minuti per effettuare un colloquio conoscitivo con ogni azienda. Info e iscrizioni (obbligatorie) entro domenica 3 novembre al link: https://bit.ly/RAFVG2024_RDY_PN_PuntoIncontro.

“Visti gli alti tassi di occupazione del Friuli Venezia Giulia – ha detto l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione, Alessia Rosolen – stiamo lavorando per costruire un sistema territoriale, attraverso una forte alleanza tra il sistema pubblico e le imprese, che garantisca una sempre maggiore attrattività del territorio anche attraverso sistemi di welfare evoluto. Ciò per attrarre sempre di più nuove competenze anche da fuori regione e di assicurare la permanenza dei giovani sui quali per decenni il sistema formativo ha investito. Su questi temi la Regione negli ultimi anni ha lavorato e investito tanto, con politiche pubbliche mirate proprio per rispondere alle necessità che i lavoratori, tanto più se giovani, evidenziano”.