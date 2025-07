L’inaugurazione del Primero Splash Bay e il parco avventura Julia Adventures

Club del Sole lancia due novità per l’estate in Friuli Venezia Giulia con l’inaugurazione del Primero Splash Bay e il parco avventura Julia Adventures. A Grado e Monfalcone, Club del Sole gestisce due strutture d’eccellenza, Tenuta Primero Grado Family Collection e Marina Julia Family Collection, oggi protagoniste di un importante piano di innovazione e rilancio che guarda al futuro del turismo Open Air.

I due Villaggi fanno parte del cluster Family Collection, la linea dedicata alle famiglie che cercano una vacanza dinamica, sicura e rilassante. Qui grandi aree verdi, soluzioni abitative flessibili – dalle piazzole alle Lodge di nuova generazione – si integrano con servizi Premium, ristorazione di qualità, animazione, sport, attività outdoor e tanto spazio per crescere, giocare e stare insieme.

Due nuove attrazioni inaugurate tra comunità e istituzioni

Il 9 e 10 luglio, alla presenza delle autorità locali e rappresentanti del territorio, sono state inaugurate due grandi novità dell’estate 2025: il Primero Splash Bay, parco giochi galleggiante sul mare di Tenuta Primero, e il parco avventura Julia Adventures, immerso nella pineta di Marina Julia. Due nuovi simboli del divertimento firmato Club del Sole, pensati per chi ama mettersi in gioco, vivere la natura e creare ricordi indimenticabili in famiglia.

Tenuta Primero Grado: emozioni sull’acqua e benessere vista mare

Il Villaggio affacciato sul mare di Grado si arricchisce di una vera oasi di gioco e adrenalina: il Primero Splash Bay, con ostacoli gonfiabili e percorsi dinamici, che regala esperienze divertenti e inclusive per tutte le età. Completano l’offerta: il nuovo pontile, il restyling del Kite Bar, un ristorante vista mare tutto nuovo, un campo da Padel con scuola, e il rinnovato Mini Club con area giochi indoor. Per una vacanza dove ogni membro della famiglia trova il proprio spazio.

Marina Julia Family Collection: avventura e accoglienza green

Il cuore della novità è Julia Adventures, parco avventura sospeso tra gli alberi del Villaggio: 11 percorsi di diversa difficoltà, costruiti con materiali sostenibili, che offrono un’esperienza sicura e immersiva, a contatto con la natura. Il parco è stato realizzato in partnership con Top Adventure Park, azienda leader nella costruzione di parchi avventura e tra i principali player del turismo ecosostenibile.

Il Marina Julia Family Collection è stato inoltre oggetto di un potenziamento dell’ospitalità: 51 Bungalow Comfort Dog completamente ristrutturati e un nuovo campo da Basket contribuiscono a migliorare la qualità dell’esperienza per tutta la famiglia, compresi gli amici a quattro zampe.

Una vacanza Full Life, in ogni senso

Con questi interventi, Club del Sole continua a concretizzare la sua promessa di Full Life Holidays: l’unico modello ricettivo dove comfort, natura, esperienze e relazioni si fondono in una formula innovativa e distintiva.

Attraverso la clusterizzazione dell’offerta ricettiva – con i Villaggi Family Collection, Family Resort, Boutique Resort ed Easy Camping Village – il Gruppo risponde alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore, mantenendo sempre al centro il benessere dell’ospite e la promessa di un’esperienza di vacanza che rappresenti la vita, come dovrebbe essere sempre.

Grado e Monfalcone diventano così simbolo di un’evoluzione continua, in cui la vacanza non è solo una pausa, ma una vera esperienza di vita da condividere, scoprire e ricordare.