Non solo ritardi dei treni, gli hacker mandano in tilt le stazioni in Fvg

Bloccata la vendita dei biglietti.

Dopo i ritardi e le cancellazioni delle scorse settimane, anche gli hacker prendono di mira Trenitalia. Anche in Friuli Venezia Giulia si sono verificati problemi nelle stazioni a partire da questa mattina.

Secondo quanto segnala Ferrovie, la rete informatica aziendale sarebbe stata colpita da cryptolocker attraverso un virus ransomware. Questo virus sarebbe entrato nella rete attraverso uno degli account di chi si occupa dei servizi.

Per evitare che il virus colpisse anche altri sistemi, la vendita dei biglietti nelle biglietterie fisiche e self service è stata bloccata, mentre quella online è proseguita normalmente. Sono comunque ancora in corso verifiche da parte di Ferrovie e della Polizia postale per scoprire l’origine di questo attacco.

(Visited 148 times, 148 visits today)