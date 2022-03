L’incidente all’incrocio di via della Cartiera.

Incidente questo pomeriggio a Gemona. Per cause ancora da accertare un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio di via della Cartiera.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che hanno trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale di Udine: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.

