Il più bello d’Italia, tre friulani volano alla fase finale

I premiati alla selezione de Il più bello d’Italia.

Continua la stagione 2023 con la terza selezione veneta de Il più bello d’Italia del patron Silvio Fasano condotta da Laura Zambelli. Molti i concorrenti che hanno partecipato a questo evento svoltosi sabato 17 giugno all’ Eywa Sport & Spa di Portogruaro, dove l’organizzazione, durante un aperitivo benefico a favore dell’associazione Il Gabbiano, ha assegnato altre 7 fasce che garantiscono ai bellissimi vincitori di accedere all’ambita finale regionale Veneta che si terrà a Rosolina Mare a fine estate.

Primo classificato, Giovanni Frollo, 25enne del centro storico di Venezia al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia – Eywa. Giovanni è del segno del Capricorno ed è alto 1.80, lavora nella antica gioielleria di famiglia e anche come marinaio. La sua ambizione è quella di diventare attore.



L’uomo ideale d’Italia – sponsor Le Boutique Fioreria è il personal trainer Giulio Toffolo, 23 anni di San Quirino. Del segno dell’ ariete è alto 1.81 e il suo sogno nel cassetto è quello di aprire una sua palestra.

Il titolo Il più bello d’Italia per il cinema, è stato assegnato ad Antonino Fardella, 19enne di Ronchi dei Legionari (GO). Antonino è alto 1.84, del segno del capricorno, nella vita studia ingegneria informatica e il suo sogno è diventare un imprenditore di successo.

Alessandro Garofalo, 32enne di Sacile (PN), è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv. Di professione manager nel settore risorse umane, ma al tempo stesso sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. Alessandro è alto 1.80 ed è del segno dell’ acquario.



La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia – premio speciale Antonio Fasano è stata assegnata a Steve Nkume, 20enne di Stanga (PD), di origini Nigeriane alto 1.91, è del segno della bilancia. Steve lavora come guardia nel settore della sicurezza, tra i suoi progetti c’è quello di avere stabilità e nessun rimpianto nella vita.



Jub Joseph, 24enne del segno dello scorpione, alto 1.86 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport. Jub, che abita a Mestre (VE) ma è di origini nigeriane, attualmente è un commesso in un negozio d’abbigliamento e vorrebbe diventare un cantautore.

Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda la giuria l’ha assegnato a Gabriele Cecchin, 21enne di Borgoricco (PD), alto 1.84 del segno zodiacale capricorno. Studente in economia, lavora in una start-up di analisi finanziaria e sogna di diventare manager.

Questi vincitori accedono di diritto alla Finale Regionale dove verranno selezionati i concorrenti per le fasi nazionali del Più bello d’Italia che si terranno sulla riviera Ligure come da storica tradizione.