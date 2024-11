Le riprese a Trieste, Gorizia e Tarvisio.

Dall’ 8 novembre 2024, sono iniziate in Friuli Venezia Giulia le riprese del film Il teschio e il lenzuolo, il nuovo lavoro del regista triestino Martin Turk, prodotto dalla casa indipendente Incipit Film, con sede a Udine. La produzione gode del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

Il cast del film include talenti come Lara Komar, già interprete di Il ragazzo invisibile, Sanremo e della serie Il paradiso delle signore, e Lučka Počkaj, volto noto anche del cinema sloveno.

La troupe è arrivata in Friuli Venezia Giulia l’8 novembre 2024: prime riprese a Trieste e poi Gorizia. La produzione si sposta poi a Tarvisio, dove saranno girate diverse scene in location della zona, tra le quali le Cave del Predil, per un totale di sei settimane.

La trama.

Vista da fuori, Nadja pare risolta e vincente: quarantenne, è tra le più affermate divorziste di Milano, dove nessuno sa che è originaria dalla Val Canale, al confine tra Italia e Slovenia. Non ci torna da vent’anni, ma ora sua nonna la chiama là strappandole un ultimo desiderio: seppellirla secondo l’antico rito praticato dalla minoranza slovena. Nadja scopre solo dopo la sua morte che è un’usanza illegale e inquietante, che la obbligherà a confrontarsi con vicende familiari che da sempre la tormentano, spingendola a ricercare la verità sul suo passato e su se stessa.

Il regista Martin Turk.

Martin Turk, nato a Trieste nel 1978, è regista e sceneggiatore con una formazione cinematografica presso l’Accademia di cinema di Lubiana. I suoi cortometraggi, premiati e proiettati a livello internazionale, includono Every Day Is Not The Same, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e vincitore del Grand Prix a Zagabria. Ha debuttato nel lungometraggio con Feed Me With Your Words (2012), seguito da A Good Day’s Work (2018) e Don’t Forget to Breathe (2019), quest’ultimo premiato al Festival dei film sloveni di Portorose. Professore associato all’Università di Nova Gorica dal 2022, ha di recente ottenuto una menzione speciale per il cortometraggio Around the Corner.