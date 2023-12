Picco di influenza, il Friuli Venezia Giulia è la regione più colpita

In Friuli Venezia Giulia la più alta incidenza di casi di influenza.

Picco di influenza in Friuli Venezia Giulia. Secondo il rapporto del sistema di sorveglianza integrata RespiVirNet, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, la nostra regione registra la più alta incidenza di casi di influenza e sindromi simil-influenzali nel corso delle ultime settimane del 2023.

L’incidenza in aumento.

Nella 51ª settimana dell’anno, l’incidenza dell’influenza a livello nazionale è stata di 17,2 casi segnalati dai medici ogni mille pazienti assistiti, in aumento rispetto alla settimana precedente. In Friuli Venezia Giulia l’incidenza è ancora più marcata, pari a 28,85 casi ogni mille assistiti, in crescita rispetto alla settimana precedente (11,3 casi) e alla situazione di inizio dicembre (6 casi). In particolare, l’incidenza negli over 65 è la più elevata fra tutte le regioni, aggiungendo ulteriori preoccupazioni agli esperti.

La situazione in Italia.

A livello nazionale, le sindromi simil-influenzali hanno raggiunto valori di incidenza mai registrati nelle stagioni precedenti. Questo incremento è attribuito a diversi virus respiratori, tra cui il Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di COVID-19, e il virus respiratorio sinciziale, che colpisce i bambini più piccoli. La situazione si complica ulteriormente in quanto diversi virus circolano simultaneamente.

L’incidenza è in aumento nelle fasce di età pediatriche, stabile negli adulti e anziani. Maggiore incremento soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l’incidenza è pari a 47,1 casi per mille assistiti (36,5 nella settimana precedente).