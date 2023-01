Jack Russell, il cane scattante e longevo: conosciamolo da vicino

È uno dei cani da compagnia più ricercati, affettuoso, molto disciplinato, indipendente, testardo e sicuro di sé, tanto che non sempre è facile tenergli testa. Si tratta del Jack Russell, una specie di taglia piccola, nata in Inghilterra, conosciuta per la sua estrema agilità. Un piccolo quattro zampe scattante e molto simpatico.

Era proprio quello che voleva John Russell nel 1800 quando attraverso una serie di incroci cercò di creare una razza che nel corso della caccia poteva essere in grado di stanare le volpi ovunque fossero. È riuscito nel suo intento. Grazie alla sua conformazione lunga e non particolarmente alta, il Jack Russell è molto veloce con zampe posteriori forti e muscolose e quelle anteriori dritte.

Si fa individuare da lontano per il suo pelo bianco che a volte può arricchirsi di macchie nere o fuoco con il pelo liscio. Occhi piccoli, scuri e a mandorla, ha uno sguardo vispo, muso simpatico e orecchie a V che si piegano in avanti.

È molto coraggioso e nello stesso tempo un amico di tutti. Gli serve poco per fare amicizia perché ama giocare ed ecco perché è perfetto per stare in famiglia, anche in presenza di bambini, compagno ideale di giochi e di lunghe passeggiate all’aperto. Proprio per questo, per rimanere in salute, questo tipo di cane ha bisogno di stare sempre in movimento. È vivace ed energico e dunque per il suo benessere ha necessità di fare molta attività fisica.

Fondamentale, in questo, anche l’alimentazione. Proprio per fornire al Jack Russell tutta l’energia per correre e muoversi in modo veloce, il cibo deve essere quanto più preciso ed indicato per fornirgli tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Se curato nel migliore dei modi, anche con il cibo, questa razza resta al fianco del padrone per tantissimo tempo. Si tratta di un cane longevo ma è importante variare l’alimentazione in base alla fase della vita in cui si trova.

È raro che questi esemplari presentino del sovrappeso ma è sempre bene fare attenzione con le dosi di cibo. Tra le migliori crocchette per Jack Russell ci sono senza dubbio quelle di Amusi che propongono un quantitativo corretto di proteine di prima qualità. Si tratta di prodotti Made in Italy, realizzati da veri esperti della nutrizione e del benessere canino che oltre ad un quantitativo altamente proteico, forniscono anche la giusta dose di carboidrati, specifici per cani di taglia piccola e anche molto gustosi.