Autostrade Alto Adriatico ha programmato per l’inizio della settimana lavori di ripavimentazione in prossimità dei ponti sul fiume Livenza e Malghera nel tratto tra gli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza dell’autostrada A4 in direzione Trieste. Il cantiere si effettuerà laddove, tra le chilometriche 427+984 e 438+530, si sta verificando una maggiore usura della pavimentazione per il passaggio intenso dei mezzi pesanti. L’attività si rende quindi necessaria per rendere il manto stradale il più possibile sicuro per le centinaia di migliaia di utenti che transiteranno per il grande esoso atteso tra fine luglio e fine agosto.

Nella fattispecie, le operazioni si effettueranno tra le ore 21,00 di lunedì 22 luglio e le ore 05,00 martedì 23 in una fascia oraria in cui, stando alle previsioni, il traffico calerà rispetto al resto della giornata. Verrà chiuso il tratto tra San Donà e San Stino di Livenza in direzione Trieste.

La scelta di far chiudere il tratto a partire da San Donà è motivata dalle dimensioni del casello di Cessalto che renderebbe difficoltoso lo smaltimento di code e per un più efficace indirizzamento del traffico su adeguati percorsi alternativi alla viabilità autostradale proprio a partire da San Donà.