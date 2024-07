I risultati della Panoramica delle malghe.

Gli udinesi Yari Boezio (Gs Aquile Friulane) e Fabiola Giudici (Atletica 2000) hanno vinto la prova sui 46 chilometri della Panoramica delle Malghe, evento di trail running andato in scena per la quarta volta oggi – domenica 21 luglio – su sentieri e strade sterrate di Piancavallo, con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade.

Oltre 600 i partecipanti, runners ma anche semplici camminatori, che si sono suddivisi tra i cinque percorsi (46, 30, 21, 10 e 5 km) tracciati dall’Atletica Aviano nel cuore dell’altopiano, tra suggestivi passaggi in quota e splendide vedute sulla pianura, parzialmente nascoste da una nebbia fuori stagione scesa nella seconda parte della mattinata.

La gara.

Boezio, esperto di ultramaratone in quota, ha chiuso la prova di 46 km (in realtà 46,5 km per una modifica al percorso apportata dagli organizzatori alla vigilia della gara a causa di un cantiere) in poco più di 4 ore (4h04’49”), staccando Marco Bucciol (Atl. Biotekna, 4h22’34”) ed Ezio Poiana (Jalmicco Corse, 4h26’37”).

Gara in rimonta, invece, per Fabiola Giudici. Poco oltre metà gara, era transitata in testa la trevigiana Silvia Serafini, poi ripresa e superata da Giudici, giunta al traguardo al sesto posto assoluto in 4h35’38”. Argento per Serafini (4h42’28”), bronzo per Silvia Carobolante (Cimavilla Running Team, 5h31’44”). A Boezio e Giudici sono andati anche i titoli regionali assoluti Fidal di trail lungo. La Panoramica delle Malghe ha incoronato pure Daniele Roccon (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) e Irene Palazzi (Atl. San Martino) nei 30 km, Elia Balestra (Atl. Valle Brembana) e Mariangela Stringaro (Keep Moving) nei 21 km, Andrea Fiorot (Atl. Vittorio Veneto) e Jennifer Senik (Atl. Aviano) nei 10 km. Per l’Atletica Aviano era il secondo dei due appuntamenti di corsa legati all’altopiano: il 23 giugno la società pordenonese aveva organizzato con successo la classica 10 miglia internazionale Aviano-Piancavallo. Ora questo nuovo impegno organizzativo in un contesto naturale particolarmente suggestivo. Applausi.

I risultati degli uomini.

46K: 1. Yari Boezio (Gs Aquile Friulane) 4h04’49”, 2. Marco Bucciol (Atl. Biotekna) 4h22’34”, 3. Ezio Poiana (Jalmicco Corse) 4h26’37”, 4. Roberto Cocetti (Asd Valrosandra) 4h28’47”, 5. Roberto Bruna (Atl. San Martino) 4h33’06”, 6. Gianni Bellina (Asd Prealpi Giulie) 4h36’50”.



30K: 1. Daniele Roccon (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 2h28’58”, 2. Denis Mariotto (Atl. Mareno) 2h38’31”, 3. Andrea Zinutti (Asd Prealpi Giulie) 2h57’11”, 4. Danny Rosset 3h04’32”, 5. Massimo Aurelio La Grasta (Atl. Buja) 3h05’17”, 6. Cristian Olivo (Athletic Club Apicilia) 3h07’46”.



21K: 1. Elia Balestra (Atl. Valle Brembana) 1h29’32”, 2. Massimo Delli Zotti (Podismo Buttrio) 1h33’36”, 3. Andrea Moretton (Atl. Aviano) 1h35’03”, 4. Flavio Valabrega (Atl. Free Runners Arezzo) 1h35’37”, 5. Gianni De Clara 1h39’42”, 6. Christian Strazzullo (Cimavilla Running Team) 1h40’12”.



10K: 1. Andrea Fiorot (Atl. Vittorio Veneto) 53’40”, 2. Giuseppe Di Stefano (Atl. Edilmarket Sandrin) 54’55”, 3. Riccardo Martinelli (U.S. Bormiese) 55’32”, 4. Fabio Nadin (G.P. Livenza Sacile) 1h00’22”, 5. Tommaso Davide Gaspardis (Jalmicco Corse) 1h02’02”, 6. Silvano Bressan (Running Team Conegliano) 1h02’11”.

I risultati delle donne.

46K: 1. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 4h35’38”, 2. Silvia Serafini 4h42’28”, 3. Silvia Carobolante (Cimavilla Running Team) 5h31’44”, 4. Giulia Vianello (Cimavilla Running Team) 5h43’04”, 5. Romina Moro (Montello Runners Club) 6h01’00”, 6. Stefania De Piante (Atl. Aviano) 6h43’29”.



30K: 1. Irene Palazzi (Atl. San Martino) 3h18’29”, 2. Greta Dal Magro (G.P. Livenza Sacile) 3h24’44”, 3. Margherita Citton (I Sarmati) 3h44’53”, 4. Elena Scian (Magredi Mountain Trail) 4h12’42”, 5. Debora Barbisan (Asd Scarpe Bianche) 4h23’29”, 6. Marianna Pitis 5h08’52”.



21K: 1. Mariangela Stringaro (Keep Moving) 1h53’51”, 2. Elisa Carli (Portogruaro Runners) 1h59’32”, 3. Elena Fabiani (Grottini Team Recanati) 2h00’16”, 4. Anna Solari (Lib. Udine) 2h02’02”, 5. Anna Ghiraldi (Atl. San Martino) 2h04’55”, 6. Beatrice Sangion (Portogruaro Runners) 2h08’26”.



10K: 1. Jennifer Senik (Atl. Aviano) 1h07’53”, 2. Katty Zanette (Atl. Aviano) 1h13’32”, 3. Elena Bruno (Atl. Brugnera Friulintagli) 1h13’41”, 4. Jessica Vettor (Atl. Aviano) 1h14’09”, 5. Francesca Morsut (Jalmicco Corse) 1h14’28”, 6. Nicol Rusalen (Jalmicco Corse) 1h15’16”.