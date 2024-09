Stop alla circolazione dalle 20 di sabato 14 alle 8 di domenica 15 settembre

Al via la stesa dell’asfalto drenante nel tratto di 3,5 chilometri tra le aree di servizio di Fratta e il Nodo di Portogruaro nell’ambito dei lavori per la costruzione della terza corsia dell’autostrada A4.

L’inizio delle operazioni è previsto sabato 14 settembre alle 20 e comporterà, fino alle 8 di domenica 15, la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. L’assenza di circolazione in questa fascia oraria è necessaria per consentire non solo l’esecuzione del primo strato di pavimentazione drenante, ma anche la movimentazione delle barriere in calcestruzzo, l’esecuzione di segnaletica orizzontale e l’installazione della nuova segnaletica verticale.

Modifiche alla viabilità

Tutte attività queste propedeutiche alla prosecuzione della stesa dell’asfalto nei giorni seguenti, in cui sarà istituito uno scambio di carreggiata con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata alle attività.

Gli utenti dovranno prestare particolare attenzione in questa fase dei lavori. Infatti, a partire dalla mattinata di domenica, ovvero alla riapertura del tratto autostradale, i mezzi leggeri diretti verso la A28 (uscita Portogruaro) non dovranno “imboccare” lo scambio di carreggiata ma mantenersi sulla destra, al pari di tutti i mezzi pesanti che superano le 3,5 tonnellate. Chi, invece, proseguirà sulla A4 verso Venezia potrà indirizzarsi sulla carreggiata opposta dove saranno comunque garantite due corsie di marcia.

Costanti aggiornamenti sul traffico saranno garantiti attraverso l’app Infoviaggiando, il sito www.infoviaggiando.it, i canali di whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico e il numero verde 800996099