Scontro fra tre auto lungo la Pontebbana, traffico in tilt

Incidente questa mattina nel tratto compreso tra Cusano e Zoppola. Una persona ferita

Maxi-tamponamento, questa mattina, lungo la Pontebbana. Tre auto si sono scontrate tra Cusano e Zoppola, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Fiume Veneto. Subito dopo la chiamata al 112, sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco e due ambulanze, oltre all’elisoccorso.

Le conseguenze per le persone coinvolte sono state fortunatamente meno serie di quanto inizialmente ipotizzato: solo una donna, ferita in modo non grave, è stata accompagnata al pronto soccorso, mentre due automobilisti hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

Pesanti, invece, le conseguenze sulla circolazione, particolarmente intensa visto anche l’orario. La viabilità in entrambe le direzioni di marcia ha registrato code e rallentamenti.