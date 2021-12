Le raccomandazioni per le feste di Natale.

Anche in Friuli Venezia Giulia è arrivato il tempo di pensare alle feste di Natale. Tra il tradizionale cenone o pranzo del 25 dicembre, brindisi e lo scambio di regali, saranno numerose le occasioni per incontrare tante persone. Proprio per questo motivo gli scienziati hanno espresso le loro raccomandazioni per limitare la diffusione del covid-19, che seppur iniziata la somministrazione della terza dose, non si sta arrestando. Gli esperti del comitato tecnico scientifico e dell’istituto superiore di sanità raccomandano in particolare di evitare contatti diretti con chi non si è vaccinato. Ecco di seguito alcune raccomandazioni utili per vivere il Natale in sicurezza.

Tamponi e mascherina.

Chi si fa un tampone, rapido o molecolare, deve stare attento. Per avere totale sicurezza sul risultato del test, infatti, la persona dovrà restare in isolamento dal momento in cui effettua il tampone fino al giorno stesso dell’evento. Se questo non è possibile, secondo il parere degli scienziati, si può pensare ad un test rapido prima di arrivare sul posto dell’evento.

Maggiore attenzione poi se bisogna recarsi in un posto affollato, anche nel caso in cui si tratti di una casa privata. Per questo motivo gli scienziati raccomandano l’uso dei dispositivi di protezione. È fondamentale indossare la mascherina in modo particolare se in presenza di persone fragili, anche se vaccinate.

Contatti.

Gli esperti suggeriscono di evitare contatti diretti, abbracci, baci e strette di mano, non solo tra parenti non conviventi. Essendo una situazione pandemica ancora grave, è importante mantenere il distanziamento tra le persone, lavarsi spesso le mani e usare il disinfettante. Visto poi l’elevato numero dei contagi tra i più piccoli, a maggior ragione viene consigliato di evitare i contatti con le persone più fragili.

Buffet e tavolate.

Evitare il buffet, perché in quel caso è quasi impossibile evitare una situazione di assembramento. Per gli scienziati poi è importante fare una scrematura sul numero degli invitati, mantenendo così un numero basso di partecipati agli eventi. Altro suggerimento è di evitare la presenza di più di dieci persone in un’unica tavolata. Pure in questo caso bisogna ricordarsi sempre della necessità del distanziamento tra commensali, evitando quindi di essere uno vicino all’altro.

Ultima raccomandazione è relativa alla cura dell’ambiente nel quale ci si ritrova. Per gli esperti, casa privata o meno, è importante fare il ricambio dell’aria e per questo motivo suggeriscono di areare la stanza almeno ogni mezz’ora.

