I consigli per fare regali di Natale online in sicurezza.

Manca sempre meno all’arrivo del Natale e l’ultimo weekend disponibile per chi lavora durante la settimana è già passato. Se durante i giorni feriali molti cercano di ritagliarsi qualche ora, molti continuano a preferire gli acquisti online. Una delle piattaforme più utilizzate è “Subito”, che ha reso noto tramite un sondaggio come per il 44% degli intervistati lo shopping online sia diventato ormai la normalità. Se tanti sono gli utenti che si fidano, altrettanti sono anche quelli che diventano vittime perfette per i truffatori, che non perdono occasione per raggirare le persone online. Ecco quindi i cinque consigli che la polizia postale ha realizzato per evitare le truffe.

Informazione.

Una delle cose più importanti è acquisire il maggior numero di dettagli possibili in merito al prodotto che vogliamo comprare. Nello specifico la polizia consiglia di informarsi su tre caratteristiche dell’annuncio: il prezzo, la foto e la descrizione. Per quanto riguarda il primo elemento, la polizia sottolinea la necessità di fare più ricerche sul prezzo del prodotto, per avere un’idea più precisa sul prezzo di mercato e allertarsi nel caso in cui il costo sia troppo basso. È fondamentale poi fare affidamento ad annunci che hanno foto chiare e precise, possibilmente anche con video o tour virtuali. Infine, bisogna prestare attenzione anche nel modo in cui è stato scritto l’avviso, preferendo quelli più strutturati e dettagliati.

Parlare con l’inserzionista.

Il secondo consiglio è di evitare di parlare o chattare con l’inserzionista attraverso mail o chat diverse, ad esempio scambiandosi il numero privato. É importante restare sulla chat della piattaforma che viene utilizzata e che spesso è integrata anche nell’applicazione stessa. Questo garantisce maggiore sicurezza e protezione dei dati personali.

Proteggere i dati personali.

La polizia avverte di stare sempre attenti nel momento in cui vengono richiesti determinate informazioni personali. É fondamentale valutare quali dati siano davvero importanti per quello che si sta facendo. Il modo per un pagamento sicuro e garantito è quello che viene indicato, spesso passo dopo passo, dalla stessa piattaforma online. Un altro consiglio è quello di non procedere mai attraverso link esterni o non sicuri. Per qualsiasi dubbio resta comunque valida la possibilità di rivolgersi all’assistenza ufficiale del sito online.

Metodi di pagamento sicuri.

Il momento del pagamento è quello più importante. Bisogna sempre scegliere dei sistemi di pagamento e spedizioni ufficiali, già integrati all’interno della piattaforma utilizzata. Solo seguendo le indicazioni ufficiali lo shopping può essere effettuato in maniera sicura e protetta. Inoltre, tramite la piattaforma è possibile anche monitorare lo stato della spedizione del pacco e seguire l’intero processo di compravendita.

Scrivere recensioni.

L’ultimo consiglio è quello di fare affidamento anche su quello che scrivono gli altri utenti. Per questo motivo è una cosa positiva che tutti scrivano la loro opinione sull’esperienza vissuta, in modo da poter collaborare all’interno della grande comunità online. Valutare un affare aiuta così tutto l’ambiente, rendendolo più sicuro e attendibile.

(Visited 64 times, 64 visits today)