Lotteria Italia, questa sera l’estrazione: volano le vendite in Friuli-Venezia Giulia

Oggi, in occasione della tradizionale estrazione della Lotteria Italia, saranno annunciati i numeri vincenti, inclusi i premi di prima categoria, con il tanto ambito primo premio da 5 milioni di euro. La cerimonia avrà luogo durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”, a partire dalle ore 21:00 su Rai 1.

Le vendite di biglietti in Friuli Venezia Giulia.

Volano i numeri della Lotteria Italia in Friuli-Venezia Giulia. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2024, il totale di biglietti venduti tocca quota 113.660, registrando un aumento del 23% rispetto al 2023, scrive Agipronews. Se Udine si conferma in testa, come provincia, per numero di tagliandi staccati, 53.840 (+17%), la crescita maggiore è quella di Trieste: +31,2%, corrispondente a 26.180 biglietti. In scia Pordenone con 22.180 tagliandi (+27,6%). Chiude Gorizia con 11.460 (+27,6%).

A livello nazionale venduti 8,66 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato, conclude Agipronews, che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.