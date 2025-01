Accensione anche per il Pignarûl a Sant’Osvaldo questa sera. L’iniziativa, organizzata dal gruppo giovanile parrocchiale, si è svolta nei campi agricoli tra Via Pasian di Prato e Via Cormor.

L’attenzione dei presenti poi si è rivolta sulla direzione del fumo, elemento fondamentale per trarre auspici sull’anno appena iniziato. Come in molti altri casi, quest’anno anche a Sant’Osvaldo il fumo si è alzato dritto verso il cielo, indicando un anno moderatamente buono, all’insegna della stabilità.