I problemi dati dal maltempo nella notte in Fvg.

Le copiose piogge, annunciate dall’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sono arrivate. E, con loro, anche più di un problema.

Si segnala l’allagamento della piazza e di due abitazioni di Codroipo, mentre a San Giorgio di Nogaro diversi scantinati sono stati invasi dall’acqua. La situazione è monitorata dai vigili del fuoco, intervenuti a Mortegliano e Faedis per problemi di natura elettrica, e dalla Protezione civile. Allagamenti anche in alcuni centri della Destra Tagliamento. Le problematiche maggiori si sono verificate a Pordenone, Azzano Decimo e Fontanafredda. L’allerta meteo gialla è prevista fino alle 12 di oggi.

Qualche apprensione nella serata di ieri a Grado, dove l’acqua è arrivata a filo in via dei Bersaglieri, e a Muggia, con una situazione simile. In entrambi i casi, poi, non si sono verificati problemi.

(Visited 384 times, 384 visits today)