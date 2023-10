Ha spento 110 candeline ed è la più anziana della regione: tanti auguri Maria!

La più anziana del Friuli Venezia Giulia ha festeggiato i 110 anni.

Si chiama Maria Carpatachi ed è la persona più anziana del Friuli Venezia Giulia e una delle più longeve d’Italia: la signora, infatti, ha raggiunto il ragguardevole traguardo delle 110 candeline.

La festa è stata celebrata oggi, alla residenza per anziani di Trieste in cui Maria è ospite con una torta e le candeline da spegnere: a farle gli auguri, anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti: “Da parte dell’Amministrazione regionale e del governatore Massimiliano Fedriga sono orgoglioso di porgere un augurio di buon compleanno alla signora Maria. Un abbraccio di cuore alla signora, di origine greca, che si trasferita a Trieste dopo aver sposato una ufficiale di marina e che fino a qualche anno fa viveva ancora da sola“.

Maria è infatti nata in Grecia e si è trasferita in Fvg nel dopoguerra. In realtà, lei dice di essere nata l’8 febbraio: essendo nata su un’isola, però, i documenti dovevano essere registrati all’anagrafe centrale e quindi, probabilmente, la sua nascita è stata segnata più tardi (il 14 ottobre) di quando effettivamente è venuta al mondo.

All’Ansa, l’arzilla nonnina ha anche “svelato” il segreto della sua longevità: “Una vita semplice, mangiare poco e buono e, soprattutto, avere sempre il sorriso“.