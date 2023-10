Maltempo, conta dei danni a Lignano: chiuso il Faro Rosso appena ristrutturato

Il Faro Rosso di Lignano danneggiato dal maltempo.

In attesa della nuova ondata di maltempo, prevista per inizio settimana, ancora con forte vento di Scirocco, Lignano Sabbiadoro fa la conta dei primi danni lasciati dalla mareggiata: a farne le spese è stato in particolare il Faro Rosso, da poco ristrutturato.

Con un’ordinanza il Comune ha interdetto l’accesso alla passerella e alla piattaforma che ospita il faro e lo stesso provvedimento è stato emesso dalla Capitaneria di Porto. “Appena possibile valuteremo i danni, per il momento era importante vietare la zona ai fini della sicurezza” commenta l’assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Donà.

Per quanto riguarda l’arenile, il mare ingrossato ha eroso la battigia in diversi punti: “Non siamo ancora in grado di effettuare una stima, ma si tratta di grandi quantità di sabbia – dichiara il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa –, il danno maggiore si è verificato a Pineta dove i geotubi non hanno retto nella zona davanti a piazza Marcello D’Olivo e si è verificata una notevole erosione“.

“In più punti – prosegue La Placa – si sono accumulati i detriti, tronchi e ramaglie, portati a mare dalla piena del fiume Tagliamento e sia gli operatori di Li.sa.gest. che della società Lignano Pineta spa hanno già iniziati i lavori di pulizia. Domani mattina (sabato 28 ottobre) ci sarà un sopralluogo ai geotubi, assieme alla direzione lavori, all’impresa esecutrice e all’Università, per capire la loro tenuta e le problematiche emerse in questi giorni di maltempo”.