Matilde Manucci svela i segreti del suo successo

In soli due anni ha spopolato su OnlyFans, scalando la vetta e arrivando al primo posto della classifica in Italia, con più di ventimila iscritti. Lunghi capelli castani, sguardo profondo, corpo mozzafiato: Matilde Manucci, è una giovane ragazza intraprendente, che ha saputo conquistare il pubblico non solo grazie alla sua inconfondibile bellezza, ma anche merito di una genuinità e a un legame fortemente empatico, non di certo comuni in questo ambito.

“Gestisco il mio profilo in maniera del tutto autonoma, senza alcuna agenzia alle spalle anche se potrei permettermela senza problemi e lavorare molto meno di quanto faccia oggi -spiega Matilde- Ma è proprio questo che fa la differenza, è il rapporto diretto con i miei fans a far si che loro si sentano considerati, coccolati, non di certo dei semplici numeri. Salutarli come vecchi amici, conoscere i loro desideri, sapere cosa e come renderli felici. Farli sentire bene“. Matilde infatti, ad oggi, è una delle pochissime ragazze in grado di trasmettere quella freschezza, quella naturalezza che oramai sembra essere per la massa un lontano miraggio, riuscendo a dosare sapientemente sensualità e spontaneità. Nel suo blog sul suo sito personale spiega attentamente come salvaguardarsi dai profili truffa o dalle scammer con semplici accorgimenti molto utili: https://www.matildemanucci.it

“Spesso mi capita di dover dimostrare a qualche nuovo iscritto di essere una persona reale, proprio perché, in questo mondo, c’è un’altissima percentuale di personaggi che, celandosi dietro a false identità, fingono di essere chi in realtà non sono, scoraggiando e creando leciti dubbi” afferma Matilde, che ha iniziato questo percorso subito dopo il periodo pandemico, grazie alle numerose richieste da parte delle migliaia di follower su Instagram.

“Sono stati molti a chiedermi di poter iniziare il percorso di OnlyFans e io ho voluto crederci, quindi con entusiasmo e determinazione, ho voluto provarci” asserisce Matilde. Un mondo decisamente patinato, che premia indubbiamente il grande sacrificio di chi si impegna quotidianamente e lavora con professionalità per cercare di portare sempre contenuti innovativi e accattivanti “Visto da fuori, può sembrare facile tenere legati a sé i tanti iscritti, certo, la maggior parte di loro si è affezionata al mio personaggio, però va sottolineato che in questa piattaforma non è facile restare sulla cresta dell’onda, servono costantemente idee innovative in grado di coinvolgere i fans”.

Ci sono infatti diverse tipologie di utenti , da quelli che amano restare in contatto con la loro beniamina per tutto l’arco della giornata, a quelli che fanno passaggi furtivi, durante diverse fasce orarie “Ci sono momenti della giornata in cui i miei fan sono molto più partecipi, come nel tardo pomeriggio e durante le tarde ore serali e notturne -confida Matilde- le loro richieste sono quasi sempre in linea con la mia professionalità e ci si diverte moltissimo, raramente è successo che qualcuno si sia preso delle confidenze che vanno oltre e, qualora fosse successo, queste persone vengono allontanate”, spiega con determinazione la giovane icona sexy. C’è ancora troppa gente, infatti, che non riesce a cogliere quella linea sottile che separa la piattaforma di OnlyFans da siti per incontri.

Lavorare con la propria immagine, costruirsi con fatica e in maniera del tutto autonoma un personaggio che è risultato ampiamente gradito da una solida fetta di pubblico, sta a significare che di lavoro ne è stato fatto parecchio, in maniera serrata “Lavoro molto, la mia determinazione è indubbiamente un’arma vincente, anche se, tra qualche anno, vorrei poter realizzare il mio sogno nel cassetto, che non ha nulla a che fare con la mia immagine, ma che è inerente a importanti progetti imprenditoriali -conclude Matilde- proprio per questo credo che questa piattaforma possa darmi la possibilità di costruirmi una stabilità economica tale da riuscire a realizzare il progetto che da sempre ho nel cuore“.

Matilde è una ragazza travolgente sotto ogni punto di vista, una vera stella super sexy e con un viso pulito da brava ragazza.

