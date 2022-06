Max Felicitas tra i candidati per la casa del Grande Fratello Vip.

C’è anche Max Felicitas tra i personaggi che, il prossimo settembre potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni infatti, il pornodivo di Codroipo, è tra i partecipanti più accreditati per la trasmissione.

Edoardo Barbares, questo il suo vero nome, è nato nel 1992 ed è molto legato al Friuli dove, impegni lavorativi permettendo, torna sempre per riabbracciare la propria famiglia e i suoi amici. Per ora tutto tace: a proposito degli insistenti rumors riguardanti la sua partecipazione non arrivano né conferme né smentite.

