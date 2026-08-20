Meno di un mese all’inizio della scuola, in Friuli Venezia Giulia si riparte il 14 settembre

L’estate è ancora nel vivo, ma per studenti e famiglie si avvicina già il momento di pensare al ritorno sui banchi di scuola. In Friuli Venezia Giulia la campanella tornerà a suonare lunedì 14 settembre 2026, data fissata per l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Il Friuli Venezia Giulia sarà quindi tra le regioni che ripartiranno nella fascia centrale del calendario nazionale, una settimana dopo i primi studenti italiani chiamati a rientrare in aula.

I primi a tornare a scuola saranno gli studenti di Bolzano

Ad aprire ufficialmente l’anno scolastico saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, che torneranno in classe già lunedì 7 settembre. Tre giorni più tardi, giovedì 10 settembre, sarà la volta degli studenti di Veneto, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta.

Il 14 settembre toccherà invece, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche a Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre riprenderanno le lezioni in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, mentre il 16 settembre sarà il turno di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia, dove l’inizio delle lezioni è previsto per giovedì 17 settembre 2026.

In Friuli Venezia Giulia lezioni fino al 9 giugno

Per gli studenti del Friuli Venezia Giulia l’anno scolastico terminerà invece mercoledì 9 giugno 2027. I primi a concludere le lezioni saranno gli studenti di Emilia-Romagna e Marche, dove l’ultima campanella è fissata per il 5 giugno. L’8 giugno termineranno le lezioni in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e nella Provincia autonoma di Trento.



Il giorno successivo, 9 giugno, oltre al Friuli Venezia Giulia chiuderanno le scuole anche in Abruzzo, Molise e Valle d’Aosta. In Piemonte, Sicilia e Toscana l’anno scolastico terminerà il 10 giugno, mentre in Veneto gli studenti resteranno in aula fino al 12 giugno. Ultimi quelli della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni si concluderanno il 16 giugno 2027.

Scuole dell’infanzia, in Fvg si finisce il 26 giugno 2027

Calendario leggermente diverso per le scuole dell’infanzia. Nella maggior parte delle regioni le attività proseguiranno fino al 30 giugno 2027. In Friuli Venezia Giulia, invece, la chiusura è prevista qualche giorno prima, sabato 26 giugno. Fa eccezione anche la Provincia autonoma di Trento, dove le attività delle scuole dell’infanzia continueranno fino al 30 luglio.