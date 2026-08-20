Il programma e gli eventi di Aria delle Dolomiti a Claut.

Un intero weekend tra musica, sport, natura, tradizioni e sapori del territorio. Sabato 22 e domenica 23 agosto Claut ospiterà la sesta edizione di “Aria delle Dolomiti”, la manifestazione che animerà il centro del paese e diverse località della valle con spettacoli, escursioni, attività outdoor, appuntamenti culturali e iniziative dedicate anche alle famiglie. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli sarà gratuito, mentre per alcune delle attività sarà necessaria la prenotazione.

Sabato mercatini, escursioni e Frankie hi-nrg mc

La festa entrerà nel vivo già dalla mattinata di sabato 22 agosto, quando lungo le vie di Claut apriranno i mercatini dedicati all’enogastronomia e all’artigianato. In piazza San Giorgio troveranno spazio anche chioschi e food truck. La musica accompagnerà la giornata fin dalle prime ore con dj Lino Lodi, mentre nel tardo pomeriggio sarà la volta del dj set di Putano Hoffman.



Il momento più atteso arriverà alle 21, quando sul palco salirà Frankie hi-nrg mc con il suo “Voce e Batteria Tour 2026”. Uno spettacolo costruito attorno alla voce, al ritmo e alla parola, che porterà a Claut anche i brani del nuovo album dell’artista.

Dal Dog Trekking al Night Canyoning

Non mancheranno le occasioni per vivere da vicino la natura delle Dolomiti Friulane. Nel pomeriggio di sabato, nell’area di Conca Verde, sarà aperto gratuitamente il Bosco Avventura Kids, mentre da Lesis partirà il Dog Trekking accompagnato dall’educatrice e istruttrice cinofila Giulia Piazza.

L’escursione raggiungerà Casera Casavento e le impronte fossili di dinosauro, offrendo anche l’occasione per conoscere meglio alcuni degli elementi del Percorso Geologico Alto Cellina. Alle 20.30, invece, il Claut Water Sport Center proporrà il Night Canyoning in Ciafurle, con partenza e arrivo nel cuore dell’abitato.

Domenica la Granfondo delle Dolomiti Friulane

La giornata di domenica 23 agosto comincerà nel segno dello sport. Dalle 8 è infatti in programma la Granfondo Marathon delle Dolomiti Friulane, gara competitiva di mountain bike che attraverserà i sentieri del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.



La competizione rappresenta una tappa ufficiale del circuito nazionale FCI XC Marathon e sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali. Alle 9, dal Claut Water Sport Center di Cellino di Sotto, partirà invece l’attività di rafting sul Cellina. Dalle 11 torneranno ad animarsi le vie del paese con mercatini, chioschi e i tradizionali giochi in legno “di una volta”.

Danze friulane, bolle e un workshop dedicato alla fotografia

Il pomeriggio sarà rivolto in particolare alle famiglie e alla cultura. Dalle 14 è previsto uno spettacolo di bolle per grandi e piccoli, mentre alle 15, in piazza San Giorgio, si esibiranno i Danzerini Maniaghesi, con le loro danze e i costumi della tradizione del Friuli Occidentale.

Sempre alle 15, nell’area picnic di Lesis, prenderà il via il workshop fotografico “A passo di pecora”, inserito nel progetto “Paesaggi Transumanti”.

L’appuntamento comprenderà la presentazione del volume e del progetto dedicato alla pastorizia nomade e un laboratorio di cianotipia condotto dal fotografo Abel Picogna. È prevista anche una breve passeggiata per raccogliere gli elementi naturali che saranno poi utilizzati nella realizzazione delle stampe. La partecipazione è gratuita, ma richiede l’iscrizione e i posti sono limitati.

Musica fino a sera e un invito a scoprire la valle

Anche domenica la musica sarà protagonista. Da mezzogiorno suonerà dj The Pear, seguito nel pomeriggio dalla Unbrassed Band e, dalle 19.30, da dj Bensina.

Aria delle Dolomiti sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il territorio di Claut e le sue possibilità escursionistiche, dai percorsi verso Pradut e Casera Casavento fino alla Val Settimana e al Rifugio Pussa. In paese sarà inoltre disponibile il servizio di noleggio delle e-bike. Il programma completo e le informazioni sulle prenotazioni delle singole attività sono disponibili sui canali social di “Aria delle Dolomiti” e del Comune di Claut.