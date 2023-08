Jenny Ferino è la nuova Miss Friuli Venezia Giulia 2023.

Jenny Ferino, diciotto anni di Lestizza, è la nuova Miss Friuli Venezia Giulia 2023. Studentessa all’istituto Tecnico Finanza e Marketing, recita in una compagnia teatrale in friulano e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico. Ad incoronarla, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort, il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, entusiasta della serata durante la quale non ha trionfato solo la bellezza esteriore, ma anche i tanti talenti delle miss in gara.

“Queste ragazze – ha commentato la massima carica dell’Assemblea legislativa – oltre ad essere affascinanti hanno un bel percorso di studi, si impegnano nel lavoro, nello sport, nella recitazione e nel canto. Sono in grado di fare tante di quelle cose che la bellezza fisica incide ma solo in parte”.

Diverse le fasce assegnate durante la serata, organizzata dalla Società Imprese Lignano Spa con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it e presentata da Michele Cupitò, a giovani provenienti da tutto il territorio regionale.

“Un aspetto molto importante – ha sottolineato Bordin – è anche la presenza dei genitori che seguono passo dopo passo il percorso delle proprie figlie in questa avventura. Credo che quello che viene evidenziato in occasioni come queste sia la forza delle famiglie del Fvg”.

E dietro la partecipazione al concorso della vincitrice c’è proprio la famiglia: a spingerla ad iscriversi – come lei stessa ci ha raccontato – proprio papà Cristian: “è stato lui a propormi la partecipazione e, dopo un momento di esitazione, ho deciso di provarci visto che tra i miei sogni c’è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, magari come attrice visto che mi piace molto recitare”.

“A tutte le rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle prefinali nazionali di Miss Italia – ha concluso Bordin – un grande in bocca al lupo, certe che faremo tutti il tifo per voi”

Le altre vincitrici.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, insieme alle rappresentanti alle prefinali nazionali di Miss Italia

Giorgia De Marchi, ventiquattro anni di Cividale del Friuli (Ud) con un video dedicato alla sua città, ha vinto il titolo di Miss Social Friuli Venezia Giulia, Katrina Meneghin, diciotto anni di Villesse (Go), studentessa al liceo Coreutico è la nuova Miss Miluna Fvg ed infine Sophia Gerzeli, diciotto anni di Trieste, iscritta al liceo Economico e Sociale è stata eletta Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia.